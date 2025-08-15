İstanbul'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, bir iş yerinin camı kırılarak düştü, bir manavın önünde duran şemsiye bir kişinin üzerine devrildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarının ardından kentte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan iş yerinin camları fırtına nedeniyle kırılarak meydana düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilirken, olayda yaralanan olmadı.

Aynı binanın birinci katında bulunan iş yerinin de camlarının çatladığı görüldü.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, camların düşmesi ve durumu fark eden vatandaşların kaçma anı yer aldı.

Manavın önündeki şemsiye bir kişinin üzerine devrildi

Öte yandan, Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde bir manavın önünde duran şemsiyenin uçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şemsiyenin kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak manavda alışveriş yapan bir vatandaşın üzerine devrildiği anlar yer aldı.

Üsküdar ve Ataşehir'de ağaçlar devrildi

Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç, çarpmanın etkisiyle yakındaki elektrik direğine de zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testereyle keserek yoldan uzaklaştırdı. Elektrik ekipleri ise hasar gören direği keserek kontrollü şekilde devirdi.

Temizlik ve onarım çalışmalarının tamamlamasıyla bölgede trafik normale döndü.

Ataşehir Atatürk Mahallesi Girne Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın dalları park halindeki otomobilde küçük çaplı hasara yol açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacın dallarını kesti.

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Yamaç Sokak'ta bulunan bir çınar ağacının da rüzgar nedeniyle dalları kırıldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak tehlike arz eden dalları kesmek için çalışma başlattı.

Teleferik seferlerine fırtına engeli

Metro İstanbul'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığı bildirildi.