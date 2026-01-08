Haberler

Esenler'de fırtınada 4 katlı binanın çatısı uçtu; 2 otomobil hasar gördü

Esenler'de sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Park halindeki iki otomobil hasar gördü, yürüyen bir kadın çatı parçalarından son anda kurtuldu. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle Esenler'de 4 katlı binanın çatısı uçtu. 2 otomobilde hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen bir kadının çatıdan kopan parçalardan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Havaalanı Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı binanın çatısı yerinden koparak uçtu. Savrulan çatı parçaları, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın çatı parçalarının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Çatıyla beraber yerinden sökülen çanak antenler de fırtınanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
