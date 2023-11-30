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İstanbul'da firariler operasyonu: 86 hükümlü yakalandı

30 Kasım 2023 15:44 Son Güncelleme: 15:46 Abone Ol

İstanbul'da yapılan operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 firari hükümlü yakalandı. Polis, firarileri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi ve kargocu gibi kılıklara girdi.