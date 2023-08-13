İstanbul'da Firari Hükümlülere Operasyon: 33 Kişi Yakalandı

İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin çalışmaları sonucu 33 firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlüler cezalarını çekmek için cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından tutuksuz yargılanırken haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen ve firari olarak aranan hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık, gasp, cinsel istismar gibi suçlardan cezaları kesinleşen hükümlülerin bulunduğu öğrenildi. Hükümlüler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından önce adliyelere daha sonra cezaevlerine teslim edildiler.