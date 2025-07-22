İstanbul'da Firari Hükümlüler Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yakalanan ve haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan, Ataşehir ve Arnavutköy'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 2023 yılında "karşılıksız çek düzenleme" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 27 yıl hapis ve 4 milyon lira para cezası bulunan Fatih G, Eyüpsultan'da yakalandı.

Farklı yıllarda "dolandırıcılık" suçlarından 11 aranması ve 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Melek Y. Ataşehir'de, 2008 yılında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gurgin B. ise Arnavutköy'de yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, burada yapılan işlemler sonrası cezaevine gönderildi.