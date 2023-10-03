İstanbul'da Firari Hükümlüler Yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 kişi gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Haklarında onlarca yıl hapis cezası bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında operasyon yapıldı. Baskınlarda firari durumdaki 54 hükümlü gözaltına alındı. Yakalananlar arasında gasp suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası alan Numan Ç. ile kasten öldürme suçundan 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Arife A.'da bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildiler.