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İstanbul'da Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonda cinayet, cinsel istismar, hırsızlık gibi suçlardan hükümlü olan 97 kişi gözaltına alındı ve cezaevlerine gönderildi.