İstanbul'da firari 67 hükümlü yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda, 55 yıl hapis cezası bulunan E.Ü, 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K ve 13 yıl hapis cezası bulunan M.D dahil olmak üzere toplamda 67 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 67 hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 30 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 55 yıl hapis cezası bulunan E.Ü, 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K ile 13 yıl hapis cezası bulunan M.D'nin de aralarında olduğu 67 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, gerekli işlemlerinin yapılması için yakalandıkları bölgelerin polis merkezlerine teslim edildi.