İstanbul'da firari 24 hükümlü yakalandı
İstanbul Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan hüküm giyen şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.