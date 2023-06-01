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İstanbul'da firari 14 hükümlü yakalandı

İstanbul'da firari 14 hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak uzun süreden beri aranan 14 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak uzun süreden beri aranan 14 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon başlattı.

Bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık olaylarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan hükümlülere yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 14 firari yakalandı. İki yıl 1 aydan, 17 yıl 4 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele İstanbul Güncel Haberler

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