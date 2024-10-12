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İstanbul'da Filistin İçin Protesto: ABD'ye Tepki Gösterildi

İstanbul'da Filistin İçin Protesto: ABD'ye Tepki Gösterildi
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Uluslararası Özgür Filistin Kongresi'nin ardından, Medya Platformu Derneği üyeleri İstanbul'da ABD'nin İsrail'e destek verilmesine karşı protesto düzenledi. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı durmanın meşru bir hak olduğunu vurguladı.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası Özgür Filistin Kongresi"nin ardından platform üyeleri, İsrail'e destek veren ABD'yi İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Sarıyer'deki başkonsolosluk önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, İsrail'in işgal ve istila girişimine karşı Gazze halkının verdiği mücadelenin din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu olduğunu söyledi.

Filistin ve özelde Gazze'nin, Osmanlı mirası ve cihadın son kalesi olduğunu vurgulayan Palabıyık, şöyle konuştu:

"Gazze, günümüzün okçular tepesidir. Gazze düşmemelidir. Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tam anlamıyla Gazze'nin yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın son grup toplantısında, 'Bedeli ne olursa olsun İsrail'in karşısında duracağız.' sözü, özellikle akademik dünyaya ve halkımıza güç vermiş ve Cumhurbaşkanı'mız küresel vicdanın sesi olmuştur. ABD'nin parlamentosunda katil Netanyahu'yu ayakta alkışlaması asla kabul gören bir tavır değildir. Bugün burada olmamızın sebebi, bu ayıbı ve utanmazlığı küresel vicdana duyurmak ve katili alkışlayanları kabul etmediğimizi vurgulamaktır."

Gruptakiler, açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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