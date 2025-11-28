Haberler

İstanbul'da 'Filistin İçin Adalet' Temalı Zirve Başladı

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen '5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi', Gazze konusundaki uluslararası adaletsizliğe dikkati çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Zirve, gençleri küresel sorunlara duyarlı hale getirmeyi amaçlıyor.

İstanbul'da, "Filistin İçin Adalet: Zulme Karşı Direniş" ana temasıyla düzenlenen "5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi" başladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle Şişli'deki Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Gazze konusunda, suçu işleyenin ve soykırımı yapanın İsrail olduğunu ve siyonistlerin bu devleti kurarken soykırımcı bir rejim olarak kurduklarını, amaçlarını da adım adım gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yelkenci, "Gazze konusunda toplumun kendini doğru konumlandırması gerekiyor. Aslında önümüzdeki sorun tam olarak İsrail sorunu. Bu anlamda bir diğer nokta da biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Dünyada bizim çağımızda bu büyük zulüm gerçekleşirken, bunu engellemek için ne yapıyoruz? Bu sorunun cevabını verdiğimizde ve kendimizi doğru bir şekilde konumlayabildiğimizde İsrail sorununun çözümünde önemli bir adım atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yelkenci, gençlerin zirvede yapacakları tartışmalar sonucunda çıkaracakları fikirlerle, görüşlerle, keskin zekaları ve cesur yürekleriyle yetişkinlere yol göstereceklerini dile getirdi.

"Filistin davası her zaman ICYF'nin gündeminde"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ise programın gençleri bilgi, sorumluluk ve güçlü etik değerlerle küresel sorunlara yaklaşmaya teşvik ettiğini belirtti.

Bu yılki zirvenin önemli bir ahlaki sorumluluk da taşıdığını vurgulayan Ayhan, zirvede gerçekleştirilecek dört komitenin Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu acil sorunları ele alacağını kaydetti.

Ayhan, zirve kapsamında Kudüs Komitesi simülasyonu da gerçekleştirileceğini aktararak, "Filistin davası her zaman ICYF'nin gündeminde yer aldığı için Kudüs Komitesi bizim için özel bir yere sahiptir. Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi için yapılan değerlendirmeler, gençlerimizin vicdanını ve kararlılığını yansıtıyor." diye konuştu.

Ayhan, oturumlarda çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşası, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel çevre sorunlarına karşı kolektif eylemin güçlendirilmesi gibi konuların tartışılacağını söyledi.

"Yeni bir uluslararası düzen oluşturmak için dayanışma ve birlik içinde olmalıyız"

Model İslam İşbirliği Teşkilatı Kurucu Başkanı Burak Ömer Demir de Gazze'deki soykırımdan çıkarılacak dersler olduğuna işaret ederek, "İkinci Dünya Savaşı'nın galip gelenleri, Müslümanların temel insan haklarını dışlayan bir uluslararası düzen kurdu. Yeni bir uluslararası düzen oluşturmak için dayanışma ve birlik içinde olmalıyız. En azından mevcut uluslararası düzeni, artık Müslümanların hedef alınmaması, soykırıma uğramaması ve hiçbir grubun böyle bir soykırıma maruz kalmaması için yeniden düzenlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Demir, Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini, kendilerini mevcut uluslararası düzene hazırlamak için gerekli araçlarla eğitmeleri gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül de liselilerin İslam ülkelerindeki öğrencilerle bir araya gelip dünyanın meselelerini, Gazze'de dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamı konuşmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Şaban Kurt ile öğretmenler ve 56 ülkeden öğrencilerin katıldığı zirve, 1 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Haberler.com
