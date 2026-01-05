İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınma veya tutuklanma ihtimali bulunan şüphelilerin, bu durumu önlemek amacıyla sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir şahısların adlarına ev kiraladıkları ve "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin, deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde bu evlerde ikamet ettiklerini tespit edilirken, kimlikleri belirlenen zanlıların ayrıca ByLock kullandıkları, terör örgütünün sözde sohbet faaliyetlerine katıldıkları ve Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu anlaşıldı.

Haklarında daha önce de arama kararı olan 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.