İstanbul'da FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırdığı evlere düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalarda, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ'ye müzahir şahışların, gözaltına alınmamak için tedbir uyguladıkları belirlendi.

Çalışmalarda, aranan şüphelilerin sahte kimlik kullandıkları, yakalanmamak için "gaybubet evi" olarak tabir ettikleri hücre evlerinde gruplar halinde ikamet ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, örgüt içerisinde halen aktif faaliyet yürüttüğü de değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.