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İstanbul'da FETÖ ve PKK Operasyonu: 51 Şüpheliye Gözaltı

İstanbul'da FETÖ ve PKK Operasyonu: 51 Şüpheliye Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 51 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı ve arama kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlar sırasında 45 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,  8 ayrı soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiği ve operasyonlarda 45 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 51 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü içerisinde öğrencilerden sorumlu sivil mahrem şahıslarca kullanılan ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık periyodik şekilde irtibatı bulunan, örgüte ait evlere giden ve evlerde yapılan toplantılara katılan, ev abisi olduğuna dair beyanlar bulunan (6) şüpheli,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde öğrencilerden sorumlu sivil mahrem şahıslarca kullanılan ankesörlü/kontörlü sabit hatlarla örgütsel iletişim modeline uygun şekilde ardışık periyodik şekilde irtibatı bulunan, örgüte ait evlere giden ve evlerde yapılan toplantılara katılan, emniyet mahrem imamı, Bylock kullanıcısı, ev abisi, bölge talebe mesulü olduğuna dair beyanlar bulunan (10) şüpheli,

Fetullahçı terör örgütüne mensup Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari Muhammet Enes Yılmaz isimli şahıs ve sahibi/kurucusu olduğu NISEZ TRADİNG LLC ve DTF PRİNTER USA LLC isimli şirketler üzerinden ülkemizde bulunan örgüt mensubu şahıslara iletilmek üzere 'Western Union', 'Swift', 'Tranferwise' gibi ödeme hizmetleri aracılığı para gönderdiği ve bu şekilde terörizmi finansmanına iştirak ettiği tespit edilen (28) şüpheli,

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen isimli şahsın ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden propaganda yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği tespit edilen (1) şüpheli,

(FETÖ güncel yapılanma) Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasının 2023/1-1355 karar sayılı kararı ile aranan ve 04 Kasım 2024 tarihinde yakalanarak Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınan örgüt mensubu bir şahsın üst aramasında çıkan cep telefonu içeriklerinde yapılan incelemede kullanıldığı tespit edilen SİGNAL isimli uygulamada Kadir (A/K) rumuzlu şahıs ile yapmış olduğu görüşmede adı geçen şahıslarla ilgili çalışmada örgüt mensubu oldukları anlaşılan (2) şüpheli,

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında askeri okul sınavlarına hazırlanan şahıslarla ilgilendiği hususunda beyan ve teşhis bulunan, geçmiş dönem Fem dershanesinde muhasebeci olduğu belirtilen, ankesör kayıtlarında ardışık arama kayıtları bulunan (1) şüpheli,

Dış yer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan bir örgüt mensubundan ele geçirelen örgütsel mayeryallerde KOM Daire Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde FETÖ/PDY Terör Örgütünün güncel üniversite yapılanmasına excel halinde hazırlanmış listede adı geçen ve hakkında ayrıca beyan bulunan (1) şüpheli,

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında örgütsel ideolojik eğitim verdiklerine dair elde edilen beyanlara istinaden PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma başlatılan (2) şüpheli,

Olmak üzere (8) ayrı soruşturmada toplamda (51) şüpheli hakkında 19 Kasım 2024 saat: 07.00 itibarıyla eş zaman yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma icrası kapsamında 45 şüpheli gözaltına alınmış olup, gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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