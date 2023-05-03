İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Signal' isimli uygulama üzerinden haberleştikleri belirlenen 14 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında örgütün Gaziosmanpaşa'da yeniden faaliyete geçmeye çalıştığı, şüphelilerin bu kapsamda gizli haberleşme ağı olarak 'Signal' programını kullandıkları belirlendi.