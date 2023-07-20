İstanbul'da FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri Komutanlığı bölge sorumlusu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul bölge sorumlusu olan M.G.'nin yakalandığını açıkladı. Şahsın uzun süredir firari olduğu ve örgüt içerisinde farklı bir isim kullandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde hava kuvvetleri komutanlığı İstanbul bölge sorumlusunun yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul bölge sorumlusu olarak faaliyette bulunan M.G. adlı şahıs Ataşehir ilçesinde adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şahsın, 6 yıldır firari durumda olduğu, yakalanmamak için farklı şahıslar adına kayıtlı ikametlerde saklandığı, hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2018/492 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu ve örgüt içerisinde Orhan (K) ismini kullandığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen M.G. isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı ve 2010 yılında Türkiye genelinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu belirlendi.

FETÖ/PDY'nin sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu Namık K., Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlendi.

Adli işlemleri tamamlanan M.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANKARA