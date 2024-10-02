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İstanbul'da FETÖ Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da FETÖ Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken, operasyon sırasında 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün hücre evi olarak bilinen gaybubet evlerine düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken evlerde 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüte üye oldukları HTS ve ankesör kayıtları ile tespit edilen şüphelilerin, adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin terör örgütü üyeleri arasında güvenli ev olarak tabir ettikleri Gaybubet Evlerinde kaldıklarını belirleyen polis, dün sabah 14 farklı adrese saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 200 bin lira değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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