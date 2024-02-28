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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin Gaybubet Evlerinde saklandığı ve sahte kimlik kullandığı belirlendi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik ortak çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin sahte kimlik kullanan ve daha önce ikamet ettikleri yerlerden taşınarak çok göz önünde olmayan sakin yerlerde yalan beyanlarla örgütle ilgili hakkında adli işlem olmayanların adına ev kiraladıklarını tespit eden polis ekipleri, ayrıca şüphelilerin bu evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın olağan akışına uygun yaşadıklarını belirledi. Kullanmış oldukları GSM hatlarını başka GSM hatlarına yönlendirdikleri, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir şahısların bu durumlarını "yok olma, bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" olarak adlandırdıkları, firari şüphelilerin ikamet ettikleri evleri ise "güvenli ev" anlamına gelen " gaybubet evi" olarak adlandırdıkları tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında daha önce kamu kuruluşlarından ihraç olanların da yer aldığı 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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