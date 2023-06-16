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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kentteki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 bin dolar ve 1770 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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