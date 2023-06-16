İstanbul'da FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaygubat evi" diye adlandırılan örgüt evlerinde saklandıkları tespit edilen 21 şüpheliye yönelik bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'yeyönelik yürüttüğü soruşturma kampsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı cıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "gaygubat evi" diye adlandırılan örgüt evlerinde kaldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına .yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, söz konusu adreslerde .yapılan aramalarda, suç unsuru olabileceği düşünülen çok sayıda dijital materyal, 2 bin dolar, bin 770 euro ele geçirildi.