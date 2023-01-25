Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güncel Haberler

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif kamu görevlisi ve farklı meslek gruplarında çalışanların da olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin ifadeleri ve itirafçı ifadeleri doğrultusunda örgüt üyesi olduğu belirlenen 11 şüpheli tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonla 11 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aktif olarak kamu görevinde olan, farklı meslek gruplarında çalışanların da olduğu öğrenildi. Ayrıca, örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu ve emniyet ve askeri yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirtildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title