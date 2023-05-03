İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün gizli haberleşme programı Signal programı üzerinden iletişim kurdukları iddia edilen 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polisin FETÖ'nün Gaziosmanpaşa güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarında el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, 14 kişinin, örgüt içerisinde güncel olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Signal programı üzerinden örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin yakalanması için bu sabah farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkisi ihraç öğretmen, 10 özel sektör ve 2 öğrenci olmak üzere toplam 14 şüphelinin yakalanması için bu sabah erken saatlerde İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli yakalanırken ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabileceği düşünülen çok sayıda dijital materyal, 9 bin 417 dolar, 152 bin TL ve yaklaşık olarak 95 bin TL değerinde altın ele geçirildi.

Firarı olan 4 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam edildiği bildirildi.