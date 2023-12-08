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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda, FETÖ'nün sözde sınav çalışma evlerinin sorumluları ve FETÖ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişiler de bulundu.

İstanbul'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik dün sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'sinin 2014 KPSS öncesinde FETÖ tarafından kurulan sözde sınav çalışma evlerinin sorumluları oldukları, deşifre olmamak adına operasyonel hatlar üzerinden bu evlerde kalan kişilerle irtibat sağladıkları ve halen aktif kamu personeli oldukları ifade edildi. 3 şüphelinin ise  FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının "ankesör ve büfe araması" olarak adlandırılan örgütsel iletişim modeline uygun olarak irtibat kayıtlarının olduğu ve askeri öğrencilerle de örgütsel anlamda ilgilendikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Terör İstanbul Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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