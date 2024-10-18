İstanbul'da FETÖ'nün Gizli Yapılanmasına Operasyon

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan ve sözde ev abisi oldukları tespit edilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin örgütün yeni haberleşme sistemi olan 'Signal Private' uygulaması kullandıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeni yapılanmasına yönelik incelenme başlattı. Örgütün özellikle öğrenci evlerinde yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlendi. Ekipler bunun üzerine örgütün sözde öğrenci evi sorumlularının peşine düştü. Çalışmaların ardından Şişli ve Kağıthane'de örgüte ait olduğu tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde ev abisi ile bölge sorumlusu oldukları belirlenen M.C.S. ie Y.R.D. yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİFRE GELİŞTİRDİLER

Aramalarda 2 telefon, 2 laptop, 1 tablet, 670 dolar, 100 euro, 117 bin 170 TL, 20 adet market çek kartı ile çok sayıda örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin kullandıkları telefonları inceleyen polis, örgütün yeni haberleşme yöntemi olarak kullandığı 'Signal Private' isimli uygulamanın olduğu, uygulama içeriğinde bulunan yazışmalar incelendiğinde; karşıdaki kişinin örgüt üyesi olduğunu anlamak için geliştirdikleri şifreli mesajlaşmalarla konuşmaya başladıkları sonrasında örgütsel içerikli konuşmalar gerçekleştirdikleri görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.R.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.C.S. ise tutuklandı.