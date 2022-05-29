Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikti - Haberler

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip ediyor.

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı.

Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

Bu arada Yeşilköy Sahili ve İncirli'de çok sayıda vatandaş da şölen alalına ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı.

Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

Şölen, Esat Kabaklı'nın konseriyle devam ediyor.