İstanbul'da Eylül Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,19 Arttı

(İSTANBUL) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2025 Eylül ayı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,19, yıllık bazda ise yüzde 40,75 arttı. En yüksek artış eğitim ve konut harcamalarında görülürken, alkollü içecekler ve tütünde sınırlı bir düşüş yaşandı.

İTO 2025 Eylül ayı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. Geçen yılın eylül ayına göre 2025 Eylül ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 40,75 oldu.

Eğitim harcamalarında yüzde 24 artış

Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre eğitim harcamaları grubunda yüzde 24,26, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 3,15, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,57, konut harcamaları grubunda yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,95, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,82, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,36 artış, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde -0,05 azalış görüldü. Haberleşme ve Sağlık Harcamaları gruplarında fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul'da 2025 Eylül ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; yeni eğitim yılının başlaması ile eğitim harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.