İstanbul'da eylemde polise tokat atan astsubaya 5 ay hapis cezası verildi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto eden eşine destek verdiği eylemde yaşanan arbede sırasında polis memuruna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan astsubaya 5 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık astsubay Nebi Kürşat Ö. ve avukatı ile müşteki polis memuru Tugay I'nın avukatı katıldı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkla ilgili verilen hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme, sanık astsubay Nebi Kürşat Ö'nün Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan ise beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi üzerine 7 Temmuz 2022'de Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bahçesinde protesto eylemi düzenlendiği anlatılmıştı.

Basın açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen gruptakilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandığı aktarılan İddianamede, polis bariyerini aşmak isteyenler arasında bulunan astsubay Nebi Kürşat Ö'nün polis memuru Tugay I'ya tokat attığı ifade edilmişti.

İddianamede, ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini söyleyen sanığın, "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.