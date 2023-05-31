İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un farklı ilçelerindeki 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde evlere girip hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.