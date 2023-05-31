İstanbul'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul'un farklı ilçelerindeki 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde evlere girip hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'un farklı ilçelerindeki 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde evlere girip hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bahçelievler, Esenyurt, Güngören ve Küçükçekmece'de meydana gelen 4 ayrı hırsızlıkla ilgili inceleme yapan ekipler, olayların aynı şüphelilerce gerçekleştirildiğini belirledi.
Çalışmaların devamında, bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen 3 şüphelinin tanınmamak için maske taktıkları ve aynı anda birden fazla daireye girmeye çalıştıkları saptandı.
Eşkal ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Fırat G. (24) ile Murat G. (27) gözaltına alındı.
Bu şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.