İSTANBUL'DA 'EVLAT NÖBETİ ÇALIŞTAYI'

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır Binası önünde, bin 79 gündür süren nöbeti akademik bir çalışmaya konu oldu. İstanbul'da 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Yazar Tülay Demir Oktay, ve Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez katıldı. Çalıştayda, Diyarbakır Anneleri'nin dünya basınında ve sosyal medyadaki yeri değerlendirildi. Sonuç bildirgesi yarın Diyarbakır Anneleri ziyaret edilerek, kamuoyu ile paylaşılacak.

"TOPLUM OLARAK GÖRMEDİKLERİNİ ZORLA GÖSTERECEĞİZ"

"EMPATİ YAPMAMIZ LAZIM"

Gazeteci Güngör Yavuzaslan ise "Tarih dikiz aynası. Arada bakmamız lazım, dikiz aynasına bakmazsak trafik kazası yaparız. Bu süreçten geçiyoruz. Seçim zamanı MHP adayları Kürtçe oy istiyorlardı çünkü kendilerine oy verecek kitle Türkçe bilmiyordu. Rüyalarını Kürtçe gören insana 'Sen Türkçe konuşacaksın' diyemezsin. Bana nasıl 'Kürtçe konuşacaksın' diye bir dayatma olmayacağı gibi empati yapmamız lazım. Hep bir çözüm var. Biz Yunus Emre'den Mevlana'ya kadar birçok toplum önderleri var. Onları görmüyoruz popüler kültür var. Bir sanatçının bir yerde bayrak açması o ülkede birinci gündem oluyor, böyle bir hastalık var. Bunun üzerine çok çalışmamız lazım" diye konuştu.