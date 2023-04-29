İstanbul'da evinden çıkamayanlara ücretsiz zatürre aşısı hizmeti veriliyor

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kronik rahatsızlığı olan, eve ve yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde pnömokok (zatürre) aşısı hizmeti veriliyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kronik rahatsızlığı olan, eve ve yatağa bağımlı hale gelen hastalara evde pnömokok (zatürre) aşısı hizmeti veriliyor.

Kronik rahatsızlıkları olan, eve ya da yatağa bağımlı hastalar evde sağlık hizmetleri birimlerince takip edilirken, bu kişilerde en sık rastlanan tablo, yoğun bakıma yatmayı gerektirecek şiddette ağır bir hastalığa sebebiyet verebilen zatürre oluyor.

Her yıl birçok hastalığa karşı milyonlarca insanın hayatını kurtaran ve en etkili koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olan aşılama ile zatürreye karşı da hayat boyu bağışıklık sağlanabiliyor.

Daha önce pnömokok aşısı olmayan, aktif öksürüğü, ateşi, bağışıklık sistemini zayıflatan ek bir hastalığı ya da halihazırda aldığı bir kanser tedavisi olmayan bu programa kayıtlı kişilere, talep etmeleri halinde, ücretsiz "KPA 13-Pnömokok" aşısı bir doz şeklinde uygulanıyor. Bu sayede, hayat kalitesini ciddi anlamda bozabilen ve ölüme yol açabilen hastalığın önüne aşılama ile geçilebiliyor.

Evde zatürre aşısı uygulaması kentte ilk olarak, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı-3'e bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezince Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler ve Güngören'de başlatıldı.

"Hastalarımızın aşı yaptırması hayat kalitelerini artırmaları için önemli"

Uygulamaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Kamu Hastaneleri 3. Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Hekimi Uzman Doktor Beyza Arpacı Saylar, kendi bölgelerini kapsayan bu 5 ilçede, bugüne kadar sistemlerine kayıtlı 10 bin hastaya 20 kişilik ekip olarak evde sağlık hizmeti ulaştırdıklarını aktardı.

Saylar, bu hizmet kapsamında devreye alınan evde zatürre aşısı uygulamasının da ilk etapta kendi bölgelerinde başlatıldığını belirterek, "Evde sağlık hizmeti kapsamında randevu planlanan hastaları, Sağlık Bakanlığı Aşı Takip Sistemi üzerinden ziyaret günü öncesinde tarıyoruz. Ziyaret bilgilerini bildirmek üzere hastaları aradığımızda, aşı olmak istiyorlar mı diye soruyoruz. Gönüllü olanlara aşı uygulaması yapıyoruz." diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kronik rahatsızlığı olan veya hastalığı sebebiyle evde tedavi gören kimselere zatürre aşısı önerdiğini dile getiren Saylar, "Hastalarımızda, eve ya da yatağa bağımlı oldukları için ikincil enfeksiyon görülme sıklığı sağlıklı bireylere oranla daha yüksek. Bu nedenle hastalarımızın aşı yaptırması hayat kalitelerini artırmaları için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelievler Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Soğuk Zincir ve Aşı Sorumlu Hemşiresi Şeyma Yücel, aşı yaptırmak isteyen hastalar için aşıların, hastaneden hasta ulaştırılana kadar gerekli şartlar sağlanarak muhafaza edildiğini söyledi.

Yücel, ekiplerin, ziyaret esnasında hasta ve yakınını aşı hakkında bilgilendirdiğini dile getirdi.

Eski sağlık çalışanı 89 yaşındaki Osman Kaya, aşı hizmetinden faydalanan hastalardan oldu

Aşı hizmetinden faydalanan hastalardan biri de Bahçelievler'de ikamet eden ve evde sağlık hizmetleri programına üç yıldır kayıtlı olan 89 yaşındaki Osman Kaya oldu.

Rahatsızlıkları sebebiyle eve bağımlı bir yaşam süren Kaya'ya, aşı onamı alındıktan sonra görevli doktor tarafından zatürre aşısı uygulandı.

Kaya, kendisinin de eski bir sağlık çalışanı olduğunu, uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Agop Kotoğyan'la çalıştığını dile getirerek, sunulan hizmetle ilgili memnuniyetini, "Dünyada bundan başka iyilik mi olur." cümlesiyle ifade etti.