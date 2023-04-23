İstanbul'da Evinde Silah İmalatı Yapıp Sattığı Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

İstanbul Şişli’de bir ihbarı değerlendiren polis, evde silah imalatı yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, kuru sıkı tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi. Hakkında başka suçlardan arama kaydı bulunan A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Şişli'de bir ihbarı değerlendiren polis, evde silah imalatı yaptığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, kuru sıkı tabanca, mermi ve şarjör ele geçirildi. Hakkında başka suçlardan arama kaydı da bulunan A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir evde silah imalatı yapıldığı ihbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet namlu kabza bitişik parça, 10 adet iğne kısmı bitişik sürgü, 2 adet sürgü, 3 adet silah gövdesi, 2'si sağlam 13'ü arızalı olmak üzere toplam 15 adet tabanca şarjörü, 2 adet pompalı tüfek şarjörü, 10 adet kabza kapağı, 4 adet kabza, 75 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

İmalatını yaptığı silahların satışını da gerçekleştirdiği belirtilen A.E. isimli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de "görevi yaptırmamak için direnme" ve "tehdit" suçlarından 2 aranma kaydı bulunduğu tespit edilen A.E., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. A.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.