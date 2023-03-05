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İstanbul'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

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İstanbul'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basınköy Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.Ç. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çalınan ziynet eşyaları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Birçok suçtan kaydının olduğu belirlenen şüpheli E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada evden elinde çantayla çıkan şüphelinin, yürüyerek taksi durağına gelmesi, buradan bir taksiye binerek ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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