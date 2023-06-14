İstanbul'da evden hırsızlık yapan 2 kadın gözaltına alındı

İstanbul'da kapı kilidini kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin, bir apartmana girip çıktıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden Pınar U.'nun daha önceden 146 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Küçükçekmece'DE meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki kadın hırsızın bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde apartmana giren iki kadının, asansöre binerek hırsızlık yapacakları daireye çıkıp, ardından yine asansörle aşağı inip kaçtıkları görüldü.