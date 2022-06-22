İstanbul'da evden çelik kasa çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Haberler

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İstanbul'da evden çelik kasa çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul'da evden çelik kasa çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Ataşehir'de evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'de evden çelik kasa çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi Hilal Sokak'ta evden çaldıkları çelik kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına koyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı otomobilin plakasının son harfinin değiştirildiğini ve aracın kiralık olduğunu tespit etti.

İş yerinden eski arkadaşının adı üzerine aracı kiralayan şüphelinin ve ona yardım edenlerin kimliklerini belirleyen ekipler, zanlılar Ozan D. ve Ferdi Y'yi gözaltına aldı.

İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diğer şüpheli Görkem A'yı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, şüpheli Ozan D'nin "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık", Ferdi Y'nin ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kasten yaralama", "açıktan hırsızlık" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ataşehir Güncel Haberler

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