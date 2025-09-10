İstanbul'da Evcil Kediyi Öldüren Sanığa Dava Açıldı

HABER: Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Başakşehir'de tadilat için gittiği sitede "Cezve" isimli evcil kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açtı.

Olay, 1 Ağustos 2025 günü İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Abdülhamid Han Caddesi üzerindeki sitede boyacı olarak çalışan Burak Alan, Serpil Daşçı Pilavcı'ya ait "Cezve" adlı kediyi ağır şekilde darbederek öldürdü.

"Kediyi can düşmanı gibi gördüm"

Gözaltına alınan Burak Alan ifadesinde 10 gündür aynı sitede çalıştığını, olay günü malzeme almak için dışarı indiğinde daha önce sevdiğini iddia ettiği kediyi gördüğünü belirtti. Kediyi kucağına almak istediğinde kedinin saldırdığını öne süren Alan, refleksle kediyi fırlattığını, sonrasında ise sinirlenerek kediyi tekmelediğini söyledi. Olay anında kediyi "can düşmanı gibi gördüğünü" ifade eden Alan, ne yaptığının farkında olmadığını iddia etti.

Savcılık, toplanan deliller, şüpheli beyanı ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda Burak Alan hakkında "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan dava açtı.

İddianamede, şüphelinin daha önce sabıkasının bulunduğu ve bu nedenle cezanın mükerrirlere özgü biçimde infaz edilmesi, ayrıca belirli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye sanık Alan'ın tutukluluk halinin devam ettiği öğrenildi. Sanık Burak Alan, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde 6 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

"Eros'ta duyulmayan cezaların artırılması talebimizi yöneliyoruz"

Cezve'nin sahibi Pilavcı'nın avukatı Hafize Hilal Koçak, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Sanık hala tutuklu, yargılamasının tamamen tutuklu yapılmasını bekliyoruz. Dileğimiz öncelikle bu davada sanığın en üst hadden, tek bir gün dahi indirim almadan cezalandırılması ancak elbette cezaların en üst haddi dahi o kadar düşük ki, caydırıcı sonuç doğurmuyor. Bu sebeple Cezve'nin emsal olmasını diliyor, Eros'ta duyulmayan cezaların artırılması talebimizi yineliyoruz."