İstanbul'da ev sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Kağıthane'de tartıştığı ev sahibini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hamza Çıkrıkçı ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen maktul Şenel Tombul'un eşi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan müşteki avukatı Hanefi Öztürk, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Çıkrıkçı, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. O anda maktulün elinden bir şey çıkacak diye korktum. 14 yaşından beri dışarılarda yaşıyorum, çok pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "haksız tahrik" indirimi ve "takdiri indirim" uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca sanığı, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapse ve 1600 lira adli para cezasına mahkum ederken sanık hakkında diğer müştekilere karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Duruşma sonrası karara tepki gösteren maktulün oğlu Mehmet Tombul, "Bu nasıl adalet? Allah'ın adaleti daha büyük siz isterseniz 5 yıl verin." diyerek tepki gösterdi.

Olayın geçmişi

Kağıthane Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hamza Çıkrıkçı, kira artış meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibi Şenel Tombul'u 13 Haziran 2022'de silahla vurmuştu.

Hastaneye kaldırılan Tombul yaşamını yitirirken gözaltına alınan sanık Çıkrıkçı, ifadesinde 900 lira olan kirasının Şenel Tombul tarafından 5 bin liraya çıkarıldığını, daha sonra ise 2 bin 500 liraya anlaştıklarını ancak buna rağmen yine evden çıkarılmak istendiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylemişti.

Kavga sırasında yeni kaybettiği annesine küfür edildiğini öne süren Çıkrıkçı, bu nedenle cinnet getirerek ev sahibini vurduğunu ifade etmişti.

Olayın ardından tutuklanan Çıkrıkçı hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan dava açılmıştı.