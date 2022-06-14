İstanbul'da ev sahibini öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Kağıthane ilçesinde tartıştığı ev sahibini silahla öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve kira artış meselesi nedeniyle tartıştığı ev sahibi Ş.T'yi silahla öldüren H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 900 lira olan kirasının Ş.T. tarafından 5 bin liraya çıkarıldığını, daha sonra ise 2 bin 500 liraya anlaştıklarını ancak buna rağmen yine evden çıkarılmak istendiğini, bu yüzden aralarında kavga çıktığını söylediği belirtildi.

Kavga sırasında yeni kaybettiği annesine küfür edildiğini öne süren şüphelinin, bu nedenle cinnet getirerek ev sahibini vurduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Ş.T'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri devam ediyor.