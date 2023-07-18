İstanbul'da Ev Sahibi Kiracısını Vurdu, Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu. Gözü dönmüş ev sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan katil zanlısı ev sahibini her yerde arıyor.

Olay, saat 15.50 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. 15 yıllık kiracısı olan Hüseyin Asar'ın kirasına zam yapmak istedi. Kiracı Hüseyin Asar ise yüksek bulduğu zam teklifini kabul etmedi. Daha sonra ikili arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., çocuklarını spor salonuna götürmek için evine gelen Hüseyin Asar'a kurşun yağdırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hüseyin Asar'ı hastaneye kaldırdı. Asar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öte yandan Hüseyin Asar'ın önceden eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kiracı Hüseyin Asar'ın vurulduktan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor. Saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. - İSTANBUL