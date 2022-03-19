İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 17 Mart'ta başlayan ve gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Edirne istikametindeki ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

Başakşehir Kayaşehir'de gece saatlerinde karlı yolda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Yine Başakşehir'de sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi.

Beşiktaş Ortaköy Portakal Yokuşu Caddesi'nde karlı yolda araçlar zorlukla ilerledi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde de gece saatlerinde yolda çalışma yapan kar küreme aracında çıkan küçük çaplı yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fatih Çapa'da buzlanan yolda kayan bir taksinin, başka bir taksiye çarpması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Şişli Kuştepe İnönü Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yokuştan kayarak park halinde bulunan bir araca çarptı.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bir otobüsün, kayganlaşan yolda duramayarak park halindeki bir otomobile çarpması sonucu hasar oluştu.

Avcılar Denizköşler Caddesi'nde bazı araçlar gece saatlerinde buzlanan yolda ilerlemekte zorlandı.