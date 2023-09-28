İstanbul'da Etkili Yağış... İmamoğlu, Akom'dan Açıklama Yaptı: "Yağış Bu Sefer İki Saatte 200 Kiloyu Aşan Bir Orana Yükseldi"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan yağmur geçişleri sonrası Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama yaptı. İmamoğlu, “Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Bu geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükseldi” dedi. Vatandaşları bu gece dikkatli olmaları konusunda uyaran İmamoğlu, bir fabrikada mahsur kalan işçilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan yağmur geçişleri sonrası Afet Koordinasyon Merkezi'nden ( Akom ) açıklama yaptı. İmamoğlu, "Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Bu geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükseldi" dedi. Vatandaşları bu gece dikkatli olmaları konusunda uyaran İmamoğlu, bir fabrikada mahsur kalan işçilerin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İstanbul'da beklenen yağış bugün akşam üzeri başladı. Bazı ilçelerde daha fazla etkili olan yağışın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'a geçerek basın açıklaması yaptı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"2 SAATTE 200 KİLOYA YAKIN YAĞIŞ DÜŞTÜ: İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Yine bugün ne yazık ki artık bir önceki yağışta da söylediğim gibi 'Bizi normal yağışların ötesinde anlık geçişlerde yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor' demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz. Bir çarpıcı örnek vermek gerekirse yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Bu geçen çok yoğun diye tariflediğimiz iki saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer iki saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi. Aslında yağışın belli bölgelerine kadar yoğun düştüğünün bir göstergesi. Silivri Çatalca, Sancaktepe, Eyüpsultan tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın devamı var. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un aslında Avrupa Yakası'nda etkili bir süreci yaşadık. Şu anda bir durağan süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor.

PAZARTESİYE KADAR YAĞIŞLA İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK: Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgiye göre pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Yine uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz daha önce uyardığımız gibi. Bu akşam da böylesi bir süreç bekleniyor. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında arkadaşlarımızın uyarıları var.

BU TÜR YAĞIŞLARIN KENT YAŞAMINI ZORLADIĞI BİR GERÇEK: Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması büyük temennimiz. Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. Ama malumunuz geçen yağışta da ifade ettiğim gibi ki bir kısım yine ne yazık ki İkitelli Sanayi bölgesi içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi. O bölgedeki bir kısım yatırımların yapılmasıyla ilgili aldığımız kararlar devam edecek ama İstanbul bu konuda açık söyleyeyim ki altyapıyla ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. Dört yıldır yüzün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bazen dere yataklarında bazen atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılarak dengeli bir altyapı sürecinin, yağışlarda, karda ve diğer ortamlarda dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayan projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bir bölümü devam ediyor.

BİR KISIM SEL VE SU BASKINLARI DIŞINDA BİZİ Ü ZECEK HERHANGİ BİR HABER ALMADIK: Bugün itibarıyla sahada 3 bin 430 personelimiz var. bin 658 sekiz aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde gelen ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görünüyor. Çok fazla şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Arnavutköy'de bir ihbarla şu anda itfaiye ekibi mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında dediğim gibi şu an itibariyle vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık.

BU AKŞAM TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEDE TUTALIM: Akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak özellikle motorlu araçları daha doğrusu motosiklet gibi araçları sahada gördüm. Yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim. Bu saat itibariyle bu konuda alınacak bir tedbirin kurum ve kuruluşlar ya da bireysel inisiyatifle sağlıklı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da afetle ilgili süreçlerde valiliğimiz olsun, diğer kamu kurum kuruluşlarıyla olsun sürekli iletişim halinde ve dayanışma içerisinde müdahalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler söz konusu olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Yine buna benzer yoğun geçişleri tekrar ifade edeyim ki cumartesiyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. Tekrar yağışların sadece bize barajlarımızı dolduran ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla olmasını dileriz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE TEDBİR ALAN KURUMLAR OLMALIYIZ: Ama tekrar söyleyelim. İklim değişikliği ve dünyada yağışın rüzgarın bazen fırtınanın ya da kar yağışının artık biçim değiştirdiği ve hayatı o esnada çok etkilediği bir gerçek. Biz de kentler olarak hem iklim değişikliğiyle mücadelede tedbir alan kurumlar olmak zorundayız, hem de bu tür anlara hazırlıklı bir ekipman ve ekiple hazır olmalıyız. Bu anlamda tekrar söyleyeyim. 3 bin 500'e yakın yakın çalışma arkadaşım bin 658 aracımızla sahada sizlerin hizmetindedir. Elbette buna ilave ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi sahalarında ve ilgili alanlarında da hizmetlerini sürdürüyor. Yine de milletimizi Allah korusun yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diliyorum hepinize. hepinize iyi akşamlar dilerim değerli hemşehrilerim."