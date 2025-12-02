Haberler

İstanbul'da etkili olan sis havadan görüntülendi

Güncelleme:
İstanbul'un bazı bölgelerinde ve boğaz çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde ve boğaz çevresinde etkili olan sis havadan görüntülendi. Kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alınırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı.

İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutlarının altında kaldı. Boğazda oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
