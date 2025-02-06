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İstanbul'da Etkili Kar Yağışı Devam Ediyor

İstanbul'da Etkili Kar Yağışı Devam Ediyor
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İstanbul'da dünden itibaren meydana gelen kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yoğun şekilde etkisini gösteriyor. Meteorolojinin uyarıları sonrası yağış, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda farklı yoğunluklarla devam ederken, birçok bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı dünden itibaren sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ni beyaz örtüyle kaplayan karın tadını çocuklar çıkardı.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor.

Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde süren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin yüksek noktalarından Aydos Ormanı'nda da kar etkisini sürdürürken, evlerin çatıları ve arabaların camları karla kaplandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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