İstanbul'da "Eskişehir Tanıtım Günleri" düzenlenecek - Haberler

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İstanbul'da "Eskişehir Tanıtım Günleri" düzenlenecek

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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İstanbul'da 'Eskişehir Tanıtım Günleri' düzenlenecek

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Eskişehir Tanıtım Günleri'nin İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 16-19 Haziran'da düzenleneceğini söyledi.

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Eskişehir Tanıtım Günleri'nin İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 16-19 Haziran'da düzenleneceğini söyledi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda stant kuran federasyon yetkilileri, aralarında Kırım Tatar mutfağının sembolü çiğ börek, dövme sucuk, hamur işleri ve tatlıların da bulunduğu kentin meşhur lezzetlerinin tanıtımını yaptı.

Halk oyunları ekiplerinin de gösteri yaptığı tanıtımda temsili Nasreddin Hoca da yer aldı. Gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da Eskişehir kültürünü tanıtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"16-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da Eskişehir tanıtım günleri yapıyoruz. Eskişehir'i oraya götürüyoruz. Bugün de burada tanıtımını yapıyoruz. Eskişehir'in kültür değerlerini İstanbul'da buluşturuyoruz. Başta valiliğimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz, kamu kuruluşları, STK'lar ve halkımızla birlikte İstanbul'da Eskişehir sevgisiyle buluşacağız. Tanıtım günlerine yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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