İstanbul'da eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan şüpheli tutuklandı
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Arnavutköy'de eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Arnavutköy'de eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisenin mutfağında bulunan etlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin okulun eski görevlisi U.K. olduğunu tespit etti.
Merkez Mahallesi'ndeki caddede ekiplerce yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.
Bu arada hırsızlık anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda şüphelinin okula girdiği ve poşetlerle dışarı çıktığı görülüyor.