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Eski sevgilisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

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Bahçelievler'de yaşayan bir kadının sosyal medya paylaşımlarında kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eski erkek arkadaşı, "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

Bahçelievler'de yaşayan bir kadının sosyal medya paylaşımlarında kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdüğü eski erkek arkadaşı, "ısrarlı takip" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, M.B. (31) isimli kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda eski sevgilisi M.K. (39) tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekiplerce tespit edilen adreste gözaltına alınarak, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, 26 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından bugün tekrar gözaltına alınan M.K. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheli M.K'nin "ısrarlı takip" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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