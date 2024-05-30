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İstanbul'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldüren Şüpheli Trabzon'da Yakalandı

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İstanbul'da eşini ve tartıştığı bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da eşini ve tartıştığı bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta Fatih'te Yedikule ve Topkapı mahallelerinde 2 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli D.U'nun, 2 yıldır evli olduğu yabancı uyruklu Z.N'yi ve eşiyle tanışmasından sorumlu tuttuğu Z.B'yi, bıçakla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin babası H.U, güvenlik kamerası görüntülerinde oğlundan bir süre önce cinayet mahallinden ayrıldığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. H.U, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisi D.U. ise Trabzon'da polis ekiplerince yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Daha önce 2 suç kaydı olduğu belirlenen D.U, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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