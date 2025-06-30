İstanbul'da Eşini Darbeden Koca İzmir'de Yakalandı
Çekmeköy'de eşini darbeden S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu İzmir'de gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Çekmeköy'de eşini darbeden koca, polis ekiplerinin çalışmasıyla İzmir'de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, bir kadının darbedildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemede kimlik bilgileri tespit edilen mağdur Ş.Y.G'nin eşi S.G. tarafından darbedildiği belirlendi.
Şüpheli S.G. polis ekiplerinin çalışmasıyla İzmir Bayraklı'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel