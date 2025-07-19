İstanbul'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de bir kadın, eşinin bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti. 66 yaşındaki M.İ. tartıştığı eşi 67 yaşındaki A.İ.'yi bıçaklayarak öldürdü ve adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçedeki sitede bir kadının eşi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

İncelemede, M.İ'nin (66) tartıştığı eşi A.İ'yi (67) bıçakladığı, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan M.İ. işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Osimhen'e büyük saygısızlık: Sefil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balayından dönen Kadir Ezildi'den hamam paylaşımı

Balayından dönen Kadir Ezildi evinin en özel alanını paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.