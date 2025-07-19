İstanbul'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçedeki sitede bir kadının eşi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

İncelemede, M.İ'nin (66) tartıştığı eşi A.İ'yi (67) bıçakladığı, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerinde gözaltına alınan M.İ. işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.