İstanbul'da Eşi ve Oğlunu Öldüren Emekli Polis Memuru Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da, eşi ile oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdüğü belirlenen emekli polis memuru ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak'ta oturan Zeynep B. (43) ile oğlu Ömer Faruk B'den (24) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Zeynep B. ile hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi, emekli polis memuru Cengiz B'nin (51) boşanma aşamasında olduğunu tespit etti.

Şüphelinin Bağcılar'daki evine gittiği Zeynep B. ile oğlu Ömer Faruk B'yi tabancayla vurarak öldürdüğünü belirleyen ekipler, Cengiz B'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Kırklareli'nin merkez ilçesine bağlı Çeşmeköy'deki evi ve tarlasına ara sıra geldiği tespit edilen şüphelinin telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yapıldı.

Şüphelinin aracının lastiklerinin çamura saplanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği, bu nedenle cesetleri parçalayıp taşıdıktan sonra tarlaya gömdüğü anlaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan anne ve oğlunun cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüphelinin, poşetlere koyduğu cesetleri aracına taşımak için apartmanda oturan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığı tespit edildi.

Cengiz B. ile Muhammet Nurettin S. ve Subhi M. polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.